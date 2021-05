Лос-Анджелес, США, , 23:28 — REGNUM Потоковый сервис Netflix предложил Генри Кавиллу исполнить роль супергероя в одном из своих проектов. Об этом 18 мая сообщил портал We Got This Covered.

Источники известного инсайдера Дэниела Рихтмана утверждают, что Netflix ведёт с Кавиллом переговоры по этому поводу. К сожалению, пока нет подробностей об этом проекте. Автор статьи отметил, что информация вполне может оказаться правдивой по двум причинам: во-первых, Netflix снимает всё больше фильмов про супергероев, а во-вторых, ранее лишившийся роли Супермена Кавилл фактически стал одним из самых ценных актёров платформы.

В марте 2021 года Дэниэл Рихтман сообщил, что Генри Кавилл считает, что потерял роль Супермена из-за руководителя студии DCУолтера Хамады. В феврале 2021-го DC сообщила, что планирует выпустить фильм-перезагрузку про Супермена с чернокожим актёром.

Читайте ранее в этом сюжете: Инсайдер: Генри Кавилл обиделся на главу студии DC Уолтера Хамаду