Москва, 18 мая, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве во вторник, 18 мая, побила рекорд более чем вековой давности, сообщили в Гидрометцентре России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Ходынское Поле. Жара в Москве.

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По данным синоптиков, в промежутке между 15:00 и 16:00 столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ поднимались до +30,8 °C.

Как сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, предыдущий температурный максимум для 18 мая в Москве был зафиксирован в конце ХIХ века.