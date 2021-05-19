19 мая 2021 | Время чтения 14 мин

Анна Филимонова, , 09:06 — REGNUM 22 апреля 2021 г. президент Сербии Александр Вучич, давая интервью журналисту сараевского Face TV Сенаду Хаджифейзовичу и отвечая на вопрос о том, был ли в Ясеноваце (усташском концлагере времён Второй мировой) совершен геноцид сербов, ответил следующим образом: «Я могу говорить, что я думаю по этому вопросу. Я думаю, что это был лагерь для заключенных людей. Лагерь, который длился не несколько дней, а несколько лет. До этого была целая политика, подготовленная посредством заявлений Миле Будака, заявлений их министров, посредством всех возможных, кто хотел одну треть сербов изгнать, одну треть убить, одну треть сербов окатоличить. И сейчас в архивах можете найти газеты из сел в окрестностях Карловаца и Дуге Ресе-Каменско, или Каменярско, не хватайте меня за язык, — где в один день 400 сербов стали конвертитами, пришли с одним, сербским знаменем, а вернулись с хорватским, усташским, знаменем, с белым полем. Но это часть истории, это не значит, что сегодня — время говорить каждому хорвату, «знаешь, вы сделали то-то и то-то». Нет особого смысла…». После этого, как ни пытался ведущий добиться от Вучича, что именно означает таинственная формула «то-то и то-то», а также был геноцид или нет, сербский президент никакой ясности не добавил. Он начал ссылаться на свою семью («это было с моей семьей»), избегая точных определений того, что же именно с ней было. Черту под дискуссией подвело следующее заявление Вучича: «Как президент страны я не имею права, поскольку если бы я высказал подобное заключение, у нас было бы сто лет плохих отношений с хорватами» .

Анте Павелич и Бенито Муссолини на балконе палаццо Венеция в Риме. 18 мая 1941 года

Формулировка вопроса, надо отметить, была не совсем корректной. Геноцид происходил не в Ясеноваце. Ясеновац — это система лагерей смерти в Независимом Государстве Хорватии во главе с Анте Павеличем. Последнее являлось формальным протекторатом Третьего рейха, однако при осуществлении своей внутренней политики, в частности, в принятии законов и практике геноцида, оно было независимым формированием. В НГХ господствовала идеология усташей, ведущая свое генетическое происхождение из идеологии Партии права Анте Старчевича (конец XIX в.) и ее преемницы, одиозной сербофобской Чистой партии права Йосипа Франка (начало ХХ в.). Именно из рядов франковцев вышел Анте Павелич. В НГХ осуществлялся ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ по целенаправленной реализации евгеники, что подразумевало физическую ликвидацию групп населения по национальному признаку — сербов, евреев и цыган.

Этот проект не свалился с Луны. Он стал результатом преемственности хорватской политики, которая основывалась на нейтрализации сербской и создании хорватской идентичности. Почему это было так важно? Дело в том, что большинство территорий, представляемых в хорватской и некритично следующей в ее кильватере западной историографии, не являлись хорватскими ни исторически, ни этнически. Например, Славония и Далмация в конце XIX в. практически не имели хорватов в своем национальном составе, их население в подавляющем большинстве своём было сербским и православным.

Анте Павелич с усташами-новобранцами во время обучения

Подчеркнем, что в историческом континууме не существовало хорватской политики, не носящей негативной коннотации в отношении сербов. Строго говоря, планы по применению различных мер против православного сербства с целью его ослабления, раздробления и сокращения ведут свое происхождение еще из кулуаров Венского двора, где они вырабатывались в неразрывной связи с Ватиканом, поскольку Австрия взяла на себя почетное бремя быть «последним оплотом католицизма» и выразителем геополитических устремлений Св. престола. Результатом этого стали три геноцида сербов в ХХ в. — в период Первой мировой, Второй мировой и в период локальных войн на пространстве бывшей Югославии в 1990-х гг. Также вспомним хорватскую «Вражью дивизию», воевавшую под Сталинградом, и ее «боевой ренессанс» — неоусташей, ставших надежным подспорьем необандеровцам на Донбассе.

В годы Второй мировой войны Независимое Государство Хорватия отметилось созданием системы лагерей смерти, объединенных под общим названием Ясеновац. По данным Международной комиссии по установлению исторической истины о Ясеноваце, там было ликвидировано по крайней мере 700 тыс. сербов, 80 тыс. евреев и 23 тыс. цыган. Единственным случаем в истории человечества стал лагерь смерти для детей — Стара Градишка, в котором было физически уничтожено 50 тыс. сербских, еврейских и цыганских малышей (до 14 лет). Причем обычные гражданские лица — рядовые хорваты наряду с усташской армией принимали в геноциде самое деятельное и массовое участие, зачастую под личным руководством римо-католического духовенства (по данным Музея холокоста, из 11 тыс. римо-католических священников 1276 лично участвовали в убийствах). Генерал Лер извещал Берлин, что к февралю 1943 г. было уничтожено примерно 400 тыс. сербов. Генерал СС Эрнст Фик 15 марта 1944 г. оповестил Гиммлера о том, что в лагерях НГХ убито 700 тыс. человек, а в целом уничтожено более миллиона сербских гражданских лиц. Югославский историк Владимир Дедиер оценивал число жертв Ясеноваца в диапазоне от 700 тыс. до 1,2 млн человек.

Загребский архиепископ, кардинал, военный викарий армии НГХ Алоизий Степинац в одном из своих писем, адресованном папе Пию XII, 14 июня 1941 г. указывал: «Верю, что если бы Павелич 20 лет был во главе правительства, то схизматики (православные сербы — А.Ф.) были бы совсем ликвидированы в Хорватии».

Матери и дети в заключении в башне концлагеря Стара Градишка

Особо обращают на себя внимание способы «радикального решения сербского вопроса». Это были убийства, совершаемые с особой, изощренной жестокостью, орудием которых были подручные материалы — топоры, молоты, пилы и «спецсредства» — кривые ножи под характерным названием «сербосек». В селе Пребиловцы (Герцеговина) в августе 1941 г. усташи расправились с 54 семьями. Кажущийся бесконечным список жертв был помещен на стены недавно возведенного храма. Когда в период последней войны неоусташи на краткий период захватили власть на этой земле, первым делом они уничтожили следы прежнего мемориала, по традиции на месте взрывов, смешавших землю, прах и кости сербов, устроив разнузданную пьяную оргию.

Хорватские усташи устраивали соревнования, кто сможет убить больше сербов. Безусловным лидером одного из таких соревнований стал Петар Брзица, в ночь с 29 на 30 августа 1942 г. перерезавший горло 1360 сербам. Хорваты, сегодня записывающие выдающегося сербского ученого и мыслителя Николу Теслу в свое «национальное достояние», избегают упоминания о том, как усташи 2 августа ворвались в родное село семьи Теслы Смиляне, сожгли православную церковь, в которой служил отец Николы, его родной дом и убили 91 человека из числа его родственников. Это очень неудобная для хорватского народа и хорватских политиков правда. Любого упоминания об НГХ хорватский общественный дискурс или избегает, или откровенно восхваляет усташей. Отметим, что нелояльные нацистам хорваты, приходившие на помощь сербам, сами впоследствии подвергались репрессиям.

В той эмоциональной ослеплённости, практически религиозном экстазе явно прослеживаются признаки оккультного подхода, принесения массовой ритуальной жертвы. Ликвидировались не только «представители не той национальности», но и следы самого пребывания сербов на этой земле: архивы, имущество, церкви. Всего в НГХ было уничтожено 450 православных храмов. Массовость участия хорватского населения в геноциде сербов, евреев и цыган не может не поставить вопрос о корнях и причинах патологического явления.

Тела жителей югославской деревни, убитых усташами

Лагерь Ясеновац храбрые партизаны-коммунисты Тито не освобождали, они обошли его «по большой дуге». Заключенные сами, собрав последние силы, в конце апреля — начале мая 1945 г. бросились на прорыв. Чамил Сиярич, военный корреспондент агентства «Танюг», смог побывать в Ясеноваце сразу после самоосвобождения, запечатлев увиденное на фотоснимках и в своих мемуарах. Свидетельства Сиярича о массовых жертвах, брошенных усташами в реку Саву, таковы:

«Передо мной опять братская могила, третья, и она тоже в воде, как и две первых. И опять… части тел, ноги, руки, белая женская голова, с которой убийца снял кожу. Пояс из кожи. На нем черная волна косы. Лежит на воде… Была красивой эта коса, украшала чью-то молодую голову, пока с нее не содрали кожу. Это была чья-то сестра, которую этим сдиранием кожи пытали, а потом бросили в Саву. Есть один поэт, и это его строки — «Слишком много воды для тебя, дорогая сестра, не вместит она еще и мою слезу»… Вода — это могила. Невыкопанная. Неизмеренная. Бескрайне огромная, потому что это вода — вода Савы. Берет и несет мертвых, кто знает, в какие края… Вот целая группа. Все связаны, один за другого, у всех руки связаны на спине. Плывут лицом вниз, голова в воде, спины и руки с проволокой — наверху. Сверху, в воздухе, следят за ними вороны. Падают на них и с них же взлетают… Разница между живыми и мертвыми только в том, что мертвые уже плывут по Саве, а живые ждут своей очереди… Ждут и слышат выстрелы. И знали: когда слышны пистолеты, идет расстрел. Это было страшно, но люди привыкли. Мне говорили выжившие: «Хуже, когда выстрелов не слышно. Когда слышны стоны и вопли. Те людские голоса, которые означают ужас. Тогда было ясно, что не стреляют, а жгут живьем, и это было тяжелее всего… их целую ночь, и завтра, и кто знает, сколько еще дней, будет нести Сава…»

Идеология Старчевича и усташства не закончилась с прекращением боевых действий на фронтах Второй мировой войны. Векослав «Макс» Лубурич, «главный начальник усташских лагерей», сам был по происхождению сербом (и осознавал это). Его семья, происходившая из черногорского племени Дробняк, приняла католицизм, а потом, как и все окатоличенные сербы, стала хорватской. Также по происхождению окатоличенным сербом был и печально известный «отец Сатана», усташ, францисканец, комендант Ясеноваца и Старой Градишки Мирослав Филипович-Майсторович, несущий личную ответственность за убийство около 30 тыс. человек. Пиком его «подвигов» стало убийство совместно с братией ближайшего францисканского монастыря (!) 1500 сербов в селе Дракулич, из которых 60 сербских детей было убито в школе. Детей-мусульман и хорватов отделили от сербских малышей, последним были отрезаны головы. В начале 1960-х гг. Лубурич говорил, что «идея хорватского государства сейчас в руках коммунистов, нужно им помочь». 29 сентября 2018 г. в Сплите прошла презентация книги современного хорватского историка Владо Владича под названием «Хорватский рыцарь Векослав Макс Лубурич». В том же Сплите 10 апреля 2021 г. публично прошло празднование 80-летия основания НГХ, собравшиеся на центральной площади размахивали усташскими знаменами и пели усташские песни…

Тела убитых усташами в Сараево коммунистов-сербов

В 1962 г. только на локации Градина комиссия экспертов обнаружила площадь в 30 га, на которой находилось примерно 120 массовых захоронений. Раскопки лишь десятой их части позволили утверждать, что речь идет об останках 350−400 тыс. человек.

Неудивительно, что изучение числа жертв геноцида в хорватском усташском НГХ в Югославии проходило под грифом «государственная тайна», настолько, видимо, устрашающе выглядели результаты. Затем все возможные следы — материальные и документальные — югославским коммунистическим руководством (по странному стечению обстоятельств, в большинстве своем хорватском) были приговорены к уничтожению. В связи с этим крайне затруднена работа по установлению точного числа жертв геноцида. В результате «ударной» работы по уничтожению следов усташских преступлений в настоящее время от комплекса Ясеновац остались только здание крошечной аптеки и клиники (для персонала), а также еще один объект — «Тополь ужаса». Это дерево, у которого совершались самые страшные пытки, включая вбивание в тела жертв металлических кольев.

В тех же 1960-х гг. произошло знаковое событие: председатель хорватского сабора Иван Стево Крайачич, имевший исключительное влияние на Йосипа Броза Тито, 3 июля 1966 г., сам не удостоив визитом торжество по случаю открытия мемориала в Ясеноваце, пригласил часть гостей, в том числе иностранных, на приватное торжество в кафе. И там заявил представителю сербских ветеранов-партизан: «Мало мы вас здесь (в Ясеноваце — А.Ф.) побили!» С должности Крайачич был смещен, но влияние на Тито не потерял.

Франьо Туджман еще до прихода к власти Хорватского демократического союза (ХДС) заявлял, что «НГХ является отражением чаяний хорватского народа». В преддверии начала выступления хорватских паравоенных формирований против сербов и начала гражданской войны хорватский сабор 22 декабря 1990 г. молниеносно принял решение, переводящее сербов из статуса конституционного народа в статус нацменьшинства.

Средства у хорватской политики были всегда разные, а цель — одна. Это создание на основе усташской идеологии этнически чистого хорватского государства от Дрины до Адриатики путем окатоличивания, хорватизации и изгнания сербов, точнее, их физической ликвидации. В настоящий момент эта задача выполнена. Численность сербов в Республике Хорватии — статистическая погрешность, менее 150 тыс. человек, в подавляющем большинстве это старики, желающие умереть на родной земле.

Операцию «Шторм» хорватский Генштаб начал планировать в декабре 1994 года. Хорватский генерал Крешимир Чосич и американский генерал Уэсли Кларк. Пентагон

События совсем недавней истории — карательные операции хорватской армии по изгнанию сербского населения из Республики Сербской Крайны, созданной на сербских землях бывшей Военной Границы «Молния» (май 1995) и «Шторм» (август 1995) доказывают, что эти явления — не случайные эксцессы или рецидивы. В период войны 1990-х ненависть к сербам в Хорватии распространялась как чума. От государства защиты никакой не было, все и вся было настроено против сербов. Речь идет об исторической преемственности, т. е. логичном, закономерном и единственно возможном проявлении определенной хорватской политики и хорватского национального сознания. Совсем не случайно в настоящее время наиболее чтимые торжества ежегодно проходят в Хорватии по поводу государственного праздника в честь операции «Шторм».

Многие исследователи, изучающие события в НГХ, отмечают, что при чтении документов, рассказывающих обо всех мучениях, которым подвергались сербы в Ясеноваце или в других местах, где царил террор усташей, возникает психологический барьер, невозможность осознать и принять происходящее там как реальность. Автору данных строк врезалась в память фраза одного из крупнейших сербских историков современности Миры Радоевич, сказавшей по поводу пыток, которым подвергли усташи женщину-сербку в Пребиловцах: «Читая эти документы, в какой-то момент я понимаю, что я физически не могу прочитать следующую фразу».

Современная Республика Хорватия, в которой по-прежнему у власти находится клерикально-неоусташский ХДС, является политическим наследником самой вульгарной сербофобии Анте Старчевича и усташских «традиций» Анте Павелича. Но, как видим, у сербского президента просматривается незамутненная детская непосредственность, и он в присущем ему стиле дадаизма (стиль искусства, зародившегося в Швейцарии в начале ХХ в. — «лепет младенца», который отличает разрушение эстетических канонов, цинизм, бессистемность и иррациональность) сообщает: лучше же, мол, иметь с хорватами хорошие отношения. Напомним, что пресловутый Стево Крайачич говорил: «Каждое упоминание преступления хорвата над сербами считается оскорблением хорватского народа». Поэтому Йосип Броз Тито никогда не был в Ясеноваце — чтобы не оскорбить свой народ. Выходит, что президент Сербии следует логике реализации чужих интересов и вечного оскорбления своего народа.

Уильям Фолкнер говорил: «Прошлое никогда не умирает, оно даже не проходит»…