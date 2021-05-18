Скопье, , 23:26 — REGNUM О высылке российского дипломата из Северной Македонии объявил 18 мая МИД республики, сообщили в пресс-службе македонского внешнеполитического ведомства.

Представитель российской дипмиссии должен покинуть Северную Македонию в течение недели, начиная с 14 мая, когда ему сообщили о высылке.

Об этом, отмечают в македонском МИД, было объявлено вызванному в министерство послу России: дипломату вручили ноту с требованием. Дипломат, имя которого не названо, должен покинуть страну «в соответствии с Венской конвенцией».

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