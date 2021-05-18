Лос-Анджелес, США, , 23:17 — REGNUM Зак Снайдер подтвердил, что сценарий фэнтезийного боевика «Запрещённый приём» был радикально изменён под давлением Warner Bros. Об этом 18 мая сообщил портал Screen Rant.

В очередном интервью кинематографист пояснил, что кинокомпания решила внести изменения, желая заполучить наибольшую аудиторию.

«Это было впервые, когда я действительно столкнулся с настоящей радикальной реструктуризацией фильма, чтобы он стал более коммерческим», — сказал Снайдер, отметив, что существует режиссёрская версия «Запрещённого приёма», которую зрители ещё не видели.

Напомним, среди поклонников Зака Снайдера бытует мнение, что «Запрещённый приём», провалившийся в прокате, попросту разрушил карьеру режиссёра. Премьера фильма состоялась в марте 2011 года, при бюджете $82 млн он собрал в США лишь $36,3 млн, а в мире — $89,7 млн.

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