Москва, , 23:19 — REGNUM Дина Немцова, дочь политика Бориса Немцова, сообщила о разводе с мужем Дмитрием Матевосовым. Она написала пост по этому поводу в своём Instagram-аккаунте 18 мая.

https://www.instagram.com/p/CPBAqyTHuPH/

«Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая», — рассказала Немцова. Также она предупредила своих подписчиков: «Если вы увидите в интернете интервью на тему нашего развода — это фейк. Мы не комментируем».

ИА REGNUM напоминает, что Дина Немцова и Дмитрий Матевосов поженились в августе 2020 года. А в начале марта 2021 года пара обвенчалась.

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