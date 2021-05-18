Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Ракета-носитель Atlas 5 вывела на околоземную орбиту очередной спутник американской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) SBIRS GEO 5, сообщает 18 мая пресс-служба компании-разработчика ракеты United Launch Alliance (ULA).

Космический запуск в интересах Пентагона был осуществлен в 20:37 мск с 41-й стартовой площадки на авиабазе на мысе Канаверал.

На орбиту выведен девятый по счету спутник космической инфракрасной системы мониторинга.

Стоит отметить, что этот аппарат был запущен для замены устаревших аппаратов СПРН США.

Кроме контроля за пусками баллистических ракет, новая спутниковая система должна определять траектории их полёта, идентифицировать боеголовки и ложные цели, выдавать целеуказания для их перехвата, а также вести разведку в инфракрасном диапазоне.

Пентагон заявляет о намерении до конца 2021 года вывести на орбиту еще один спутник SBIRS GEO массой 4,5 тонны.

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