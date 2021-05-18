Лос-Анджелес, США, , 23:04 — REGNUM DC Animation опубликовала трейлер предстоящего анимационного фильма «Бэтмен: Долгий Хэлллоуин. Часть вторая» (Batman: The Long Halloween, Part Two). Ролик был выложен 18 мая на YouTube-канале портала IGN.

В основу картины лёг классический комикс Джозефа Лоуба и Тима Сейла. Ранее авторы фильма решили разделить экранизацию на две части, чтобы наилучшим образом передать сюжет. Премьера первой части «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» состоится 22 июня 2021 года.

Напомним, в картине «Бэтмен: Долгий Хэлллоуин» Бэтмена озвучит актёр Дженсен Эклс («Сверхестественное»). Оригинальный комикс Лоуба и Сейла выходил в 1996 и 1997 годах.

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