Баку, , 23:09 — REGNUM Азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов (известен как Emin) записал песню под названием «Отпусти и Лети». Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 18 мая.

https://www.instagram.com/p/CO_Ss3IKSow/

«Как правило, только когда у тебя в жизни есть глубокие личные переживания, то вместе с ними рождаются большие песни… Песня была записана ещё год назад, и вот настал ее час», — подписал пост Агаларов. Песня уже доступна для прослушивания на цифровых площадках.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2020 года Эмин Агаларов объявил о разводе с женой Аленой Гаврилиной. Пара прожила в браке полтора года, у них есть общая дочь Афина.

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