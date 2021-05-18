Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 22:58 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске в ночь на 18 мая сгорели пять расселённых домов. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своём телеграм-канале.

Предварительно причиной всех пожаров называют поджог. Проводится доследственная проверка.

«Само количество возгораний вызывает обеспокоенность. Рядом находятся жилые дома. Расселенные дома необходимо демонтировать в кратчайшие сроки после заключённых контрактов — такую задачу поставил департаменту имущественных отношений. Только с начала этого года в городе снесены 35 домов. Работа по данному направлению усилена», — отметил глава Ноябрьска.