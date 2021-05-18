Эр-Рияд, , 22:54 — REGNUM Непривитые от коронавируса лишатся доступа в госучреждения Саудовской Аравии с 1 августа, сообщили 18 мая в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

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Не будут их пускать и в частные учреждения. Кроме того, люди, которые не прошли вакцинацию, не смогут посещать общественные — культурные, экономические, научные и развлекательные.

Власти также объявили, что в королевстве со следующего учебного семестра возобновится очный формат обучения во всех образовательных учреждениях — если этими учреждениями будут соблюдены все противоэпидемические требования.

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