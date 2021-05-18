Москва, , 22:51 — REGNUM В Вооружённых силах России около 850 тысяч человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в опубликованном 18 мая информационном бюллетене Минобороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли 847 946 человек», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что добровольную вакцинацию проходят как военнослужащие и члены их семей, так и сотрудники гражданского персонала.

Сообщается также, что текущий момент в Вооружённые силы поставлено в общей сложности 855 965 доз вакцины от коронавируса.