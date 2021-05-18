Нью-Йорк, США, , 22:56 — REGNUM Сотни жителей Нью-Йорка во вторник, 18 мая, вышли на митинг, чтобы поддержать Палестину и призвать к прекращению огня в регионе. Об этом сообщает CNBC.

Американцы собрались перед постпредством Израиля при ООН в Нью-Йорке, размахивая палестинскими флагами и призывая «прекратить оккупацию» Палестины.

Отметим, что митинг прошел мирно.

Напомним, обмен ударами между Палестиной и Израилем начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военными, в ходе которых пострадали более 200 человек.

Палестинские группировки начали обстрел израильских территорий с вечера 10 мая. В ответ армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Также Тель-Авив поразил более 130 целей в секторе Газа.