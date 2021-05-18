Кастель-Романо, , 22:46 — REGNUM Специалисты итальянского исследовательского центра в Кастель Романо не намерены прекращать работу над созданием национальной вакцины от коронавируса, сообщили руководители центра во вторник, 18 мая.

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Ранее Счётная палата Италии запретила правительству финансировать эти разработки напрямую, указав, что используемые механизмы финансирования нарушают действующие законы.

Вторая фаза разработок будет закончена за счет имеющихся средств, параллельно ученые начинают поиск иных источников финансирования, сообщили руководители центра.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 18 мая, в Италии умерли 124 497 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 201 (днем ранее — на 140). Число подтвержденных носителей выросло на 4452 (днем ранее — на 3455). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 167 025 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 315 308 человек — на 7583 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 8 921 028 человек, что составляет 14,81% населения Италии.