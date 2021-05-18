Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Американский дуэт Twenty One Pilots записал новый сингл под названием Saturday. Композиция доступна на цифровых площадках с 18 мая.

Новый трек также был опубликован на YouTube-канале дуэта. За несколько часов ролик с песней посмотрели более 470 тыс. человек.

В конце апреля Twenty One Pilots выпустил клип на песню Choker. Сингл войдёт в будущий альбом группы под названием Scaled And Icy, премьера которого состоится 21 мая 2021 года.

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