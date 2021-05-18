Париж, , 22:36 — REGNUM Задача вакцинировать от коронавируса до конца этого года 40% жителей Африки поставлена Международной конференцией по финансированию экономики африканских стран, сообщил 18 мая журналистам французский президент Эммануэль Макрон.

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Заявив, что африканские страны оказались в состоянии «санитарного и экономического шока» в результате пандемии, Макрон сказал, что вакцинация на континенте идёт слишком медленно.

Макрон «Необходимо обеспечить массовое производство вакцин для Африки и в самой Африке».

Он добавил, что выступает за передачу африканским странам технологий производства вакцин от COVID-19. Он также поддержал инициативу международных организаций «снять все ограничения в области интеллектуальной собственности, блокирующие производство вакцин».

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