Санкт-Петербург, 18 мая, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Спасатели Санкт-Петербурга продолжают ликвидацию последствий майской непогоды. После грозы и сильного ветра пожарные города совершили 57 выездов и оказали помощь двум пострадавшим горожанам. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Группа в «Вк» «ДТП и ЧП СПб» В результате непогоды в Петербурге пострадали два человека

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

По состоянию на 22:00 мск, максимальные порывы ветра во время грозы зафиксированы скоростью до 17 м/с. Спасатели совершили 57 выездов. Из них на падение деревьев — 26 выездов, на угрозу падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций — 12, на затопление помещений из-за протечек кровель — семь выездов, на обрывы проводов и падение светофоров — девять выездов, на падение кладки балкона — три выезда.

«По предварительным данным, пострадало 14 автомобилей. По данным ВЦМК, пострадали от падения конструкций два человека»,— сообщили в ведомстве.

Пострадавшиеукрывались от дождя под навесом кафе недалеко от станции метро «Пионерская», им оказывают медпомощь.

«На «Пионерской» обвалилась крыша на женщину, которая успела прикрыть собой маленьких детей, порвало крышей лицо. Второй пострадавший, предварительно, ребёнок»,— сообщают очевидцы в социальных сетях.