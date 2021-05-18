Париж, , 22:29 — REGNUM Сегодня, 18 мая, на официальном сайте федерации футбола Франции был опубликован полный состав национальной команды, с которым она будет участвовать в грядущем чемпионате Европы. Полная заявка сборной Франции на турнир выглядит следующим образом:

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Майк Меньян («Лилль»), Стив Манданда («Марсель»);

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — «Бавария»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»);

Полузащитники: Нголо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корантен Толиссо («Бавария»);

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба из «Барселоны»), Оливье Жиру («Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах)

Отметим, что в заявку сборной Франции впервые с 2015 года попал нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.