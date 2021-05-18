Рим, , 22:29 — REGNUM

Президент Италии Серджо Маттарелла во вторник, 18 мая, подписал ранее утвержденный правительством декрет о смягчении антикоронавирусных ограничений, сообщают национальные СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Комендантский час будет начинаться не в 22:00, а часом позже, а с 7 июня — с полуночи. С 1 июня будет разрешена работа закрытых залов учреждений общественного питания. Возобновится работа торговых центров по выходным.

По данным на 18 мая, в Италии умерли 124 497 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 201 (днем ранее — на 140). Число подтвержденных носителей выросло на 4452 (днем ранее — на 3455). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 167 025 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 315 308 человек — на 7583 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 8 921 028 человек, что составляет 14,81% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.