Москва, , 22:45 — REGNUM Российский певец Дима Билан удивил подписчиков своей обнажённой фотографией. Он опубликовал снимок в своём Instagram-аккаунте 18 мая.

«Не ожидали? Я тоже ! Завтра, 19 мая#ОНАМОЯ», — подписал фотографию Билан, прорекламировав свой будущий клип. Подписчики исполнителя были удивлены откровенностью снимка.

«О Боже, телефон выпал из рук! Ну, Дима, разве можно так», — написала valery_pearl.

«Я потеряла дар речи», — сообщила medinasmit_.

«Кажись, клип-то не детский выйдет!» — шутит olesya_lobachevaa.

«Димуль, вот такого точно не ожидали! Аж дар речи потеряли… сидя в поезде», — прокомментировала olesya_lobachevaa.

ИА REGNUM напоминает, что сингл «Она моя» Димы Билана вышел еще в декабре 2020 года. Песня вошла в альбом «Вторая жизнь».

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