Луга , Ленинградская область, , 22:30 — REGNUM В Лужском районе Ленинградской области произошла авария на электросетях из-за сильного ветра и ливня. Без света осталась часть Луги и несколько поселков. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

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В настоящий момент сотрудники «Ленэнерго» уже восстанавливает электроснабжение, сейчас работают четыре бригады. Дорожники убирают упавшие деревья.

«Самое главное — никто не пострадал», — отметили в обладминистрации.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе энергетической компании, специалисты «Россети Ленэнерго» провели восстановительные работы в Лужском районе Ленинградской области после технологического нарушения на линии 110 кВ.

«Несмотря на погодные условия бригады компании провели ремонт на оборудовании. С 20:15 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе.

Восстановительные работы также идут в Кингисеппском, Всеволожском и Волховском районах.