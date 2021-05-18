Ярославль, , 22:22 — REGNUM Сегодня, 18 мая, журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил о возможном переходе нападающего «Локомотива» Николая Коваленко в «Ак Барс».

По данным источника, казанский клуб заплатит «Локомотиву» в качестве компенсации за трансфер хоккеиста 40 миллионов рублей. Зарплата Коваленко в «Ак Барсе» составит 25 миллионов рублей за сезон.

В рамках минувшего сезона КХЛ 21-летний форвард принял участие в 41 матче и отличился 12 (6+6) очками по системе «гол+пас».