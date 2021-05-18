Рамалла , , 22:18 — REGNUM Трое убитых и 26 раненых — о таких результатах перестрелки палестинцев с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан сообщили 18 мая медицинские структуры Палестинской национальной администрации.

По данным палестинского минздрава, в перестрелке погибли три палестинца.

Организация Красного полумесяца заявляет, что в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме в стычках с израильской полицией ранения получил еще 41 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая пресс-служба армии Израиля сообщила о перестрелке в районе города Рамаллах на Западном берегу реки Иордан. Местные СМИ утверждают, что в ходе инцидента были ранены двое израильских военнослужащих.

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