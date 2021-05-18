Вашингтон, , 22:18 — REGNUM В последнем трейлере Ratchet & Clank: Rift Apart Sony намекнула, что игра может выйти на ПК. Об этом 18 мая сообщил портал Wccftech.

Журналисты обратили внимание, что в конце ролика игру назвали «эксклюзивом консоли PlayStation 5». Они обратили внимание, что формулировка отличается от той, которую ранее Sony использовала для эксклюзивов своей платформы —

Позже руководитель сообщества студии Insomniac Games Джеймс Стивенсон разместил в Twitter публикацию, в которой он вновь использовал слова «PlayStation 5 Exclusive». Стоит отметить, что он не стал отвечать на вопросы фанатов о том, почему Sony в разных публикациях использует разные словосочетания.

Напомним, релиз Ratchet & Clank: Rift Apart запланирован на 11 июня 2021 года. Студия Insomniac Games 13 мая 2021-го сообщила, что разработка игра полностью завершена и она готовы к выходу.

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