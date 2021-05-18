Мехико, , 22:06 — REGNUM В мексиканском городе Нуэво-Ларедо из-за воздействия сильного шторма без энергоснабжения остались 124 тыс. человек, сообщает 18 мая Мексиканская Федеральная комиссия по электричеству.

«Шторм, скорость ветра при котором превышала 150 км/час привел к прекращению электроснабжения 157 228 пользователям, на данный момент услуги восстановлены для 33 014 или 21%», — указано в сообщении на сайте комиссии.

Ликвидацией последствий удара стихии занимаются армия и ВМФ Мексики, 250 специалистов и 118 единиц техники.

Время восстановления электроснабжения не называется.

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