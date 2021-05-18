Манчестер, Великобритания, , 22:03 — REGNUM Сегодня, 18 мая, «Манчестер Юнайтед» принял на своем поле «Фулхэм» в рамках 37-го тура чемпионата Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Оля Траффорд» и завершилась с ничейным счетом — 1:1.

Счет встречи на 15-й минуте открыл нападающий «манкунианцев» Эдинсон Кавани, отличившись с передачи хавбека Бруну Фернандеша. «Фулхэм» смог ответить на 76-й минуте, когда в ворота «Манчестера» мяч отправил защитник Джо Брайан.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, набрав 71 очков после 37 туров. «Фулхэм» идет на 18-м месте с 28 баллами на счету. До конца чемпионата остался один полноценный тур.