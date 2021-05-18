Лондон, , 22:44 — REGNUM Британская модель Наоми Кэмпбелл родила первенца. Об этом она сообщила 18 мая в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPA-OI0JwBp/

«Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве своей матери. Мне выпала большая честь — принять эту нежную душу в моей жизни, нет слов, чтобы описать связь всей жизни, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви», — написала 50-летняя модель. Пол и имя ребёнка Кэмпбелл пока не раскрывает.

ИА REGNUM напоминает, что Наоми Кэмпбелл — супермодель афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Была одной из самых популярных моделей в 90-е годы.

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