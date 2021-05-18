Санта-Моника, США, , 21:53 — REGNUM В онлайн-шутере Call of Duty: Warzone вскоре появится три новых локации. Анонсирующий ролик издательская компания Activision опубликовала 18 мая на YouTube-канале франшизы.

Дополнения будут добавлены в игру 20 мая 2021 года в рамках обновления Season Three Reloaded и ивента (внутриигровое событие), связанного с появлением в игре персонажей из боевиков 80-х годов XX века. В Call of Duty: Warzone, в частности, добавят небоскрёб Nakatomi Plaza из «Крепкого орешка».

Отмечается, что это будет самое высокое здание, геймеры получат доступ к пяти этажам. В игре также появятся лагеря из «Рэмбо: Первая кровь 2» и аванпост ЦРУ, который, по замыслу, должен стать базой для агентов, выслеживающих Рэмбо.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Call of Duty: Warzone появилась винтовка на базе FAMAS, похожая на клавишную электрогитару. Благодаря клавиатуре геймеры получили возможность наигрывать короткую мелодию.

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