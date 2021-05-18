Турин, Италия, , 21:52 — REGNUM

В нескольких горных поселках североитальянского региона Пьемонт (Турин) вакцинировано от коронавируса 100% жителей, передают местные СМИ во вторник, 18 мая.

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Это позволило властям объявить объявить о появлении первых в стране «гор, свободных от коронавируса», смягчить ограничения и рассчитывать на приезд туристов.

Ранее по аналогичной схеме в Италии появились первые «свободные от коронавируса» небольшие острова.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 18 мая, в Италии умерли 124 497 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 201 (днем ранее — на 140). Число подтвержденных носителей выросло на 4452 (днем ранее — на 3455). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 167 025 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 315 308 человек — на 7583 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 8 921 028 человек, что составляет 14,81% населения Италии.