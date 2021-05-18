Рабат, , 21:51 — REGNUM Марокканский посол в Испании Карима Беняиш отправляется в Рабат для консультаций, сообщает 18 мая Reuters.

Это решение принято марокканскими властями после того, как Беняиш вызвали в МИД Испании. Дипломатический источник в Марокко пояснил, что Рабату необходимо «обдумать» свои отношения с Мадридом.

Напомним, ранее Беняиш заявила, что между Мадридом и Рабатом произошло что-то, что «будет иметь последствия».

Это было сказано после того, как испанские власти объявили о планах оказать медпомощь генсеку выступающего за независимость Западной Сахары фронта POLISARIO Брахим Гали. Политический деятель находится в одной из клиник Испании с диагнозом COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Марокко за год незаконно вывезло миллион тонн фосфатов из Западной Сахары