Киев, , 21:51 — REGNUM Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обратился к руководству НАТО с призывом усилить активность альянса в черноморском регионе, сообщает 18 мая пресс-служба ВСУ.

Такие просьбы Хомчак передавал альянсу в ходе своего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

В частности, Хомчака пустили к Верховному главнокомандующему Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералу Тоду Уолтерсу, к начальнику генштаба ВС Польши генерал-лейтенанту Раймунду Анджейчаку и начальнику генштаба ВС Турции генералу Яшару Гюлеру.

С ними он обсудил «актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил» в Донбассе.

«Во время встреч речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и армиями стран НАТО. А также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества. В частности, речь шла об увеличении присутствия военно-морских и воздушных активов союзников в Черном море. В том числе в рамках Черноморского пакета НАТО, интенсификации мероприятий индивидуальной и коллективной подготовки войск (сил), в том числе в рамках иностранных тренировочных миссий в Украине», — сообщает пресс-служба.

Отдельно отмечено, что Украина надеется на то, что полученный Киевом в 2020 году статус партнера НАТО с расширенными возможностями позволит нарастить интенсивность использования Украины Североатлантическим альянсом.

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