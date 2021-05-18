Ханты-Мансийск, , 21:50 — REGNUM В Югре с 19 мая снят ряд антиковидных ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Отменено обязательное наличие у работников, прибывающих в регион, электронного уведомления, сформированного в системе «Цифровое уведомление», а также перевод сотрудников на дистанционный формат работы при наличии организационной и технической возможности.

На церемонию регистрации брака в загс можно приглашать неограниченное количество гостей. Разрешены выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака.