Рим, , 21:46 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 18 мая, в Италии умерли 124 497 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 201 (днем ранее — на 140), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Число подтвержденных носителей выросло на 4452 (днем ранее — на 3455).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 167 025 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 315 308 человек — на 7583 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 8 921 028 человек, что составляет 14,81% населения Италии.