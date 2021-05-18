Сургутский район, Югра, , 21:28 — REGNUM В Югре реконструкцию 12-километрового участка трассы Сургут-Лянтор в Сургутском районе из бюджета ХМАО выделили свыше 2,32 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком реконструкции является управление автомобильных дорог ХМАО. На строительство отводится три года — с 2021 по 2023-й.

В 2021 году победивший на аукционе подрядчик получит 287 млн рублей, в 2022 году — 1,07 млрд рублей, 2023 году — 963 млн рублей.

Работы по реконструкции трассы Сургут-Лянтор начались ещё в 2016 году. Это один из самых загруженных дорожных узлов в регионе. Интенсивность движения на трассе составляет до 40 тысяч автомобилей в сутки.