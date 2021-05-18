Сургутский район, Югра, 18 мая, 2021, 21:28 — ИА Регнум. В Югре реконструкцию 12-километрового участка трассы Сургут-Лянтор в Сургутском районе из бюджета ХМАО выделили свыше 2,32 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Заказчиком реконструкции является управление автомобильных дорог ХМАО. На строительство отводится три года — с 2021 по 2023-й.

В 2021 году победивший на аукционе подрядчик получит 287 млн рублей, в 2022 году — 1,07 млрд рублей, 2023 году — 963 млн рублей.

Работы по реконструкции трассы Сургут-Лянтор начались ещё в 2016 году. Это один из самых загруженных дорожных узлов в регионе. Интенсивность движения на трассе составляет до 40 тысяч автомобилей в сутки.