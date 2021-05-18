Санкт-Петербург, , 21:44 — REGNUM Гроза с сильным ветром в Санкт-Петербурге прибавила работы спасателям. За час шторма в городе повалено несколько деревьев и светофоров, а также затопило помещения. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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Сильный ветер с порывами до 16 м/с с ливнем и грозой обрушились на Северную столицу вечером 18 мая. По состоянию на 21:00 мск, пожарныо-спасательные части (ПСЧ) совершили 20 выездов. Из них семь — на падение деревьев, три — на угрозу падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций, шесть — на затопление помещений из-за протечек кровель и четыре — на обрывы проводов и падение светофоров.

«По предварительным данным, пострадало восемь автомобилей. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.