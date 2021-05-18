Вашингтон, , 21:25 — REGNUM В переиздании Mass Effect Legendary Edition разработчики исправили ошибку в сюжете, которая имела место в оригинальной видеоигре. Об этом 18 мая сообщил портал GamesRadar.

Поклонники серии заметили, что авторы игры заменили расу NPC (неигрового персонажа) Элануса Халиата, сделав его из турианца человеком. Таким образом, они исправили побочный квест, который с 2007 года сбивал с толку людей, игравших в оригинальную Mass Effect.

Напомним, в самой первой части игры геймеры могли взять побочную миссию, в которой командир Шепард должен был общаться с лидером пиратов Эланусом Халиатом. Изначально Халиат изображался как человек мужского пола, однако в определённый момент прохождения миссии главный герой общался с его голограммой, которая показывала пирата как турианца.

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