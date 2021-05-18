Сыктывкар, 18 мая 2021, 21:24 — REGNUM В Коми первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 85 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.
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«Лидерами вакцинации населения сегодня являются медучреждения Вуктыльского округа и Ижемского района. Всего в республику поступило 99 500 доз вакцины. Прививочная кампания продлена до 1 сентября», — сообщили в ведомстве.
По данным минздрава, за последние сутки в республике было выявлено 28 случаев COVID-19.