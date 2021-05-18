Москва, , 21:22 — REGNUM О недопустимости дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа (Палестина) заявил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов в телефонном разговоре с членом Политбюро Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Махером Тахером, сообщили 18 мая в пресс-службе МИД РФ.

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Отмечается, что в беседе, инициированной Тахером, переговорщики обсуждали ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке в ходе противостояния Израиля и Палестины.

«С российской стороны была подчёркнута необходимость безотлагательного прекращения любых боевых действий и недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Богданов отметил, что для решения обострившейся проблемы Израиля и Палестины нужно объединить усилия в рамках «ближневосточного квартета» (Россия, США, ООН и ЕС).

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