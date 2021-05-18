Москва, 18 мая 2021, 21:26 — REGNUM 22 мая 2021 года Общественное движение «Родители Москвы» проводит Всероссийскую конференцию «Пути преодоления кризиса в образовании. Консолидация родительских и научных сообществ России».
На конференцию приглашены активисты родительских сообществ со всех регионов России, учёные, педагоги, врачи, культурологи, психологи, чиновники из министерств и департаментов, имеющих непосредственное отношение к образованию и просвещению, лидеры партий и политических движений, представители родительских сообществ.
На мероприятии будут обсуждаться такие вопросы как юридическая оценка и угрозы цифровизации образования, опасность социальных сетей и виртуализации для психического здоровья детей, риски внедрения цифровой образовательной среды, цифровая школа и угроза здоровью детей, роль органов опеки в процессе цифровизации образования, философия трансгуманизма и её последствия для развития общества.
Задача конференции — с помощью научного и родительского сообщества обозначить пути выхода из сложившегося кризиса образования, усугубляющегося ускоренной цифровой трансформацией. Об этих путях будут говорить известные российские ученые в сфере педагогики, детской психологии и медицины, философии, культурологии и социологии.
Со своими докладами на конференции выступят:
- Афанасьев Андрей (Москва), общественный деятель, писатель, основатель ресурса NARASPUTYE.RU;
- Базарный Владимир Филиппович (Москва), русский учёный, врач и педагог-новатор, доктор медицинских наук, почётный работник общего образования РФ;
- Гундаров Игорь Алексеевич (Москва), советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор;
- Джерилевская Ирина Константиновна (Москва), кандидат педагогических наук, доктор философских наук, профессор кафедры социально-культурной деятельности Московского городского университета управления Правительства Москвы;
- Жгутова Элина Юрьевна (Москва), правозащитник, общественный деятель, член Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, член координационного совета по рассмотрению спорных случаев по отобранию детей, руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»;
- Куртышева Марина Александровна (Санкт-Петербург), психолог, писатель, публицист, киносценарист.
- Костенко Игорь Петрович (Краснодар), кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Высшая математика-1» Ростовского государственного университета путей сообщения;
- Коваленко Инна Станиславовна (Москва), врач-гигиенист, педагог-психолог, руководитель комитета по обеспечению безопасности продукции для детей и подростков в Объединении Потребителей России;
- Михнюк Илья Васильевич (Московская область), координатор образовательного проекта «Нам нужна иная школа», координатор проекта «Ассоциация родительских комитетов России»;
- Швабауэр Анна Викторовна (Санкт-Петербург), кандидат юридических наук, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи.
- Шнуренко Игорь (Москва), писатель, ведущий, аналитик.
Всего на мероприятие заявлено более 25 докладов, среди которых выступления представителей родительских сообществ из Ивановской, Владимирской, Пензенской, Белгородской, Тверской, Иркутской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.
По итогам выступлений участников Конференции будет составлена Резолюция, которая будет разослана во все органы власти, а также опубликована в СМИ и на онлайн ресурсах Общественного движения «Родители Москвы».
«Эта конференция является значимым шагом на нашем пути по консолидации родительской и научной общественности, направленной на преодоление кризиса и упадка в образовании, к которому, к сожалению, мы в нашей стране пришли за последние несколько десятков лет, — говорит о предстоящем мероприятии лидер общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова. — Мы прекрасно понимаем, что для решения задач на таком серьезном уровне необходима политическая воля, а она появится только на фоне высокой общественной активности. Именно поэтому основными задачами всероссийской конференции мы видим не только информирование граждан о рисках и опасностях современных тенденций в образовании, не только привлечении внимания широкой общественности к проблемам образования, но формировании общественного мнения и вовлечение людей в активную деятельность в рамках проводимой нами работы».
Общественное движение «Родители Москвы», созданное в октябре 2020 года родителями московских школьников, осуществляет активную деятельность с целью противодействия распаду системы фундаментального образования, внедрению цифровой образовательной среды, коммерциализации образовательных отношений, замене очного образования дистанционным, утверждению антинаучной «цифровой педагогики», пропаганде безнравственности и ложных ценностей в молодежной среде.
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