Москва, , 21:26 — REGNUM 22 мая 2021 года Общественное движение «Родители Москвы» проводит Всероссийскую конференцию «Пути преодоления кризиса в образовании. Консолидация родительских и научных сообществ России».

На конференцию приглашены активисты родительских сообществ со всех регионов России, учёные, педагоги, врачи, культурологи, психологи, чиновники из министерств и департаментов, имеющих непосредственное отношение к образованию и просвещению, лидеры партий и политических движений, представители родительских сообществ.

На мероприятии будут обсуждаться такие вопросы как юридическая оценка и угрозы цифровизации образования, опасность социальных сетей и виртуализации для психического здоровья детей, риски внедрения цифровой образовательной среды, цифровая школа и угроза здоровью детей, роль органов опеки в процессе цифровизации образования, философия трансгуманизма и её последствия для развития общества.

Задача конференции — с помощью научного и родительского сообщества обозначить пути выхода из сложившегося кризиса образования, усугубляющегося ускоренной цифровой трансформацией. Об этих путях будут говорить известные российские ученые в сфере педагогики, детской психологии и медицины, философии, культурологии и социологии.

Со своими докладами на конференции выступят:

Афанасьев Андрей (Москва), общественный деятель, писатель, основатель ресурса NARASPUTYE.RU;

Базарный Владимир Филиппович (Москва), русский учёный, врач и педагог-новатор, доктор медицинских наук, почётный работник общего образования РФ;

Гундаров Игорь Алексеевич (Москва), советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор;

Джерилевская Ирина Константиновна (Москва), кандидат педагогических наук, доктор философских наук, профессор кафедры социально-культурной деятельности Московского городского университета управления Правительства Москвы;

Жгутова Элина Юрьевна (Москва), правозащитник, общественный деятель, член Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, член координационного совета по рассмотрению спорных случаев по отобранию детей, руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»;

Куртышева Марина Александровна (Санкт-Петербург), психолог, писатель, публицист, киносценарист.

Костенко Игорь Петрович (Краснодар), кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Высшая математика-1» Ростовского государственного университета путей сообщения;

Коваленко Инна Станиславовна (Москва), врач-гигиенист, педагог-психолог, руководитель комитета по обеспечению безопасности продукции для детей и подростков в Объединении Потребителей России;

Михнюк Илья Васильевич (Московская область), координатор образовательного проекта «Нам нужна иная школа», координатор проекта «Ассоциация родительских комитетов России»;

Швабауэр Анна Викторовна (Санкт-Петербург), кандидат юридических наук, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи.

Шнуренко Игорь (Москва), писатель, ведущий, аналитик.

Всего на мероприятие заявлено более 25 докладов, среди которых выступления представителей родительских сообществ из Ивановской, Владимирской, Пензенской, Белгородской, Тверской, Иркутской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

По итогам выступлений участников Конференции будет составлена Резолюция, которая будет разослана во все органы власти, а также опубликована в СМИ и на онлайн ресурсах Общественного движения «Родители Москвы».

«Эта конференция является значимым шагом на нашем пути по консолидации родительской и научной общественности, направленной на преодоление кризиса и упадка в образовании, к которому, к сожалению, мы в нашей стране пришли за последние несколько десятков лет, — говорит о предстоящем мероприятии лидер общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова. — Мы прекрасно понимаем, что для решения задач на таком серьезном уровне необходима политическая воля, а она появится только на фоне высокой общественной активности. Именно поэтому основными задачами всероссийской конференции мы видим не только информирование граждан о рисках и опасностях современных тенденций в образовании, не только привлечении внимания широкой общественности к проблемам образования, но формировании общественного мнения и вовлечение людей в активную деятельность в рамках проводимой нами работы».

Общественное движение «Родители Москвы», созданное в октябре 2020 года родителями московских школьников, осуществляет активную деятельность с целью противодействия распаду системы фундаментального образования, внедрению цифровой образовательной среды, коммерциализации образовательных отношений, замене очного образования дистанционным, утверждению антинаучной «цифровой педагогики», пропаганде безнравственности и ложных ценностей в молодежной среде.

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