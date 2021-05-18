Ижевск, 18 мая, 2021, 21:21 — ИА Регнум. В Удмуртии в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработали новый механизм поддержки экспортёров. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Yan.gorev Дом Правительства Удмуртии

Центр поддержки экспорта Удмуртии объединил ранее предоставлявшиеся компаниям разрозненные услуги в так называемое «коробочное решение». Каждый экспортёр сможет выбрать один из девяти пакетов.

«С помощью нового механизма предоставления услуг, мы сможем обеспечить каждому экспортеру полный цикл мер поддержки, который с большей вероятностью приведет к новым экспортным контрактам», — отметил первый зампред правительства республики Константин Сунцов.

Пакеты решений будут предоставляться как бесплатно, так и на условиях софинансирования. В комплекс услуг входят дополнительные: разработка или модернизация сайта, подготовка презентаций и коммерческих предложений, маркетинговые исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, грантовая поддержка на общую сумму 40 млн рублей будет предоставлена потенциальным агроэкспортёрам в Удмуртии. Максимальная сумма гранта составит 20 млн рублей. Производителям будут компенсированы 50% затрат, связанных с благоустройством производственной инфраструктуры.

Читайте также: Потенциальные агроэкспортёры смогут получить гранты в Удмуртии