Архангельск, , 21:19 — REGNUM Архангельской области удалось стабилизировать социально-экономическую ситуацию после введения ограничений, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Об этом 18 мая заявил полпред президента в СЗФО Александр Гуцан в ходе своего визита в Архангельск.

В частности, он подчеркнул, что рост инвестиций в основной капитал по итогам прошедшего года в регионе составил 4,7 процента. Объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 1,5 процента.

«По итогам прошлого года в Архангельской области отмечается рост жилищного строительства на 9,2 процента. В первом квартале текущего года положительная тенденция сохранилась, жилья введено в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — цитирует Гуцана его пресс-служба. — Этому способствовали как федеральные, так и региональные меры поддержки, активное взаимодействие региона с федеральным центром».

Между тем, Гуцан обратил внимание архангельских чиновников на решение проблемных вопросов, которые возникают в ходе реализации национальных проектов.

В частности, речь шла о тех объектах, которые по различным причинам не удалось ввести в строй в прошлом году. Это четыре детских сада, три школы, два ФАПа и спортивный зал. В настоящее время работа по завершению данных объектов в регионе активно ведется. Два объекта уже введены в эксплуатацию в первом квартале текущего года года.