Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Sony опубликовала список видеоигр, на которые она сделает скидки в рамках ежегодного мероприятия Days of Play. Публикация была размещена 18 мая в блоге PlayStation.

Стоит отметить, что в список распродажи попали в том числе такие хиты, как Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls и Sackboy: A Big Adventure. Владельцы консолей PlayStation также смогут приобрести по более низкой цене The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima и Death Stranding. Акция пройдёт с 26 мая по 9 июня 2021 года.

Sony также будет продавать со скидкой подписки на сервисы PlayStation Plus и PlayStation Now, кроме того, компания сегодня, 18 мая 2021 года, запустила мероприятие PlayStation Player Celebration, в рамках которого членам сообщества PlayStation будет предложено объединиться для того, чтобы получить эксклюзивные призы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony начала финальную раздачу виртуальных ценностей многопользовательских игр Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks и Warframe в рамках акции Play at Home. Раздача завершится до 7 мая 2021 года.

