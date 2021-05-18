Москва, , 21:09 — REGNUM В России за I квартал 2021 года выявлено 85 компаний с признаками финансовых пирамид. Об этом 18 мая сообщил журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Также, по его словам, за указанный период регулятором было выявлено 144 нелегальных кредитора и 124 нелегальных форекс-дилера. В общей сложности была выявлена 361 компания-нелегал.

Лях отметил, что по общим цифрам эти показатели «находятся на сравнительном уровне I квартала 2020 года».

Представитель Центробанка также сообщил, что регулятор наблюдает тенденцию всё более активного перехода нелегальной финансовой деятельности в интернет — на сегодняшний день более 45% всех нелегалов действуют в сети.