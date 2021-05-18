Ижевск, , 21:08 — REGNUM Установившаяся в Удмуртии аномально жаркая погода не только лишает почву влаги, она способствует росту сорных растений, а также появлению вредителей на посевах злаковых культур. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

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«Погода сегодня у нас, действительно, вызывает немало волнений — аномальная высокая температура при отсутствии осадков может критично повлиять на всходы яровых культур. Если дожди в республику не придут, возникнут реальные риски по опасному природному явлению», — отметила глава ведомства Ольга Абрамова.

По ее словам, прогноз по результатам второй декады мая о почвенной и атмосферной засухе Гидрометцентр республики предоставит 21 мая. В настоящее время всем сельхозпроизводителям министр рекомендует застраховать посевы, это можно сделать в течение 15 дней после завершения посевных работ. Это позволит претендовать на возмещение потерь в случае, если в республике в нынешнем сезоне будет зафиксирована ЧС.

По состоянию на 17 мая, яровой сев в регионе выполнен на площади 329,7 тыс. гектара, что составляет 82,4% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально жаркая погода без осадков в Удмуртии сохранится до конца рабочей недели. Синоптики подчеркнули, что такая погода способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, а также высокой степени пожароопасности лесов и торфяников.

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