Ижевск, 18 мая, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода без осадков в Удмуртии сохранится до конца рабочей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Vyacheslav Bukharov Ижевск

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Температура воздуха стабильно превышает климатические нормы на 7 °C. В ночные часы будет несколько прохладнее — от +12°С до +17°С, в светлое время суток столбики термометров поднимутся до +23°С…+28°С. Максимальные порывы ветра достигнут 5−10 м/с.

Синоптики подчеркнули, что такая погода способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, а также высокой степени пожароопасности лесов и торфяников.

По предварительному прогнозу, в выходные в республику придут дожди и грозы, а также ветер порывами до 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный период практически на всей территории Приволжского федерального округа наблюдается аномально жаркая погода со значительным превышением температурной нормы.