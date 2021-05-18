Калуга, , 21:03 — REGNUM Второй день межмуниципального молодежного форума «Юность-2021» в Калуге начался с увлекательного брифинга. Молодые политики и парламентарии на время форума учредили шесть СМИ различной направленности и смогли задать все интересующие их вопросы заместителю губернатора Калужской области Константину Горобцову.

В Калуге завершился межмуниципальный молодежный форум Пресс-служба Городской думы Калуги

Затем, как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ребята учились правильной самопрезентации, постигали новые правила работы в интернете, обсуждали развитие личностных компетенций и основы психологического здоровья. Впереди — подготовка и защита отрядных проектов. На третий день форума участников ждала интересная деловая игра с участием городского головы Калуги Дмитрия Денисова. Ребята попробовали себя в роли экологов, чиновников, мэра города, пенсионеров, инвесторов. Перед ними стояла сложная задача решить: строить или не строить полиграфический завод и при этом учесть интересы всех категорий населения.

Депутаты Городской думы провели с юными парламентариями интеллектуально-спортивную игру. Команды состязались в беге, эстафетах с мячом, перетягивании каната, разгадывали ребусы.

В Калуге завершился межмуниципальный молодежный форум Пресс-служба Городской думы Калуги

Вместе с заместителем городского головы Ириной Агеевой участники форума попробовали свои силы в организации и проведении предвыборной мини-компании. Третий день — день подведения итогов и защиты проектов. Команды представили свои идеи для реализации: благоустройство городского пляжа, строительство студенческого городка для молодых специалистов, развитие коммуникативных способностей школьников, обучение мастерству ведения дебатов, разработка нового информационного ресурса для гостей города.

«Вы показали себя активными и целеустремлёнными, предложили много интересных идей, пообщались с руководителями области и города, а мы услышали, какие вопросы интересуют вас, — отметил на закрытии форума глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Желаю вам продолжать в том же духе, добиваться новых успехов и активно реализовать свой потенциал».

В Калуге завершился межмуниципальный молодежный форум Пресс-служба Городской думы Калуги

Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга Коробова также поблагодарила ребят за активную работу и пожелала им дальнейших успехов.