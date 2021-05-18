Барселона, Испания, 18 мая 2021, 20:51 — REGNUM Сегодня, 18 мая, немецкое подразделение Sky Sports сообщило о возможном переходе нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».
По данным источника, «Барселона» испытывает интерес к услугам 32-летнего польского форварда, когда он сам ни раз заявлял о желании попробовать свои силы в чемпионате Испании.
Однако переходу форварда в стан «блауграны» может помешать финансовое положение в испанском клубе.
Ранее в СМИ сообщалось, что Левандовски также интересуются «Челси» и «ПСЖ».