Менло-Парк, США, , 20:46 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram во вторник, 18 мая. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 17:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с трудностями при просмотре новостной ленты и «историй». Некоторые также сообщают о невозможности авторизоваться в своей учётной записи.

Жалобы поступают главным образом от пользователей из США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов.