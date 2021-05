Лос-Анджелес, США, , 20:44 — REGNUM Дуэйн Джонсон хочет снять фильм на основе серии видеоигр Quake. Об этом 18 мая сообщил на своей pateon-странице инсайдер и журналист Дэниэл Рихтман.

Издание We Got This Covered отметило, что к этой информацией пока стоит отнестись с долей скепсиса. Оно напомнило, что по сравнению с серией DOOM игры Quake являются более нишевыми, а также обратило внимание, что в 2005 году Джонсон уже снялся в провальной экранизации DOOM режиссёра Анджея Бартковяка. По мнению автора статьи, даже для такой голливудской звезды как Джонсон крайне рискованно браться за подобный проект.

Напомним, фильм DOOM вышел на экраны в 2005 году, кроме Дуэйна Джонсона в нём снялись Карл Урбан, Розамунд Пайк, Декстер Флетчер, Брайан Стил и другие. При бюджете $60 млн фильм собрал в США лишь $28,2 млн, а в мире — $55,9 млн.

